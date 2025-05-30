Друга петиція про збереження Житнього ринку в Києві набрала необхідні голоси

Друга петиція на сайті Київської міської ради із закликом захистити, зберегти та не допустити приватизації будівлі Житнього ринку в Подільському районі столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 9 квітня і станом на 30 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Закликаємо вжити всіх можливих заходів задля захисту і збереження та недопущення приватизації, критого ринку "Житній ринок" з його допоміжними спорудами та відкритою торговельною площею по вул. Верхній Вал, 16 в Подільському районі міста Києва", - йдеться в тексті петиції.

Також автори петиції вимагають від Департаменту охорони культурної спадщини КМДА якнайшвидше надати пам'яткоохоронний статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини за видами: архітектура; наука і техніка; монументальне мистецтво; містобудування; ландшафту.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати Житній ринок, з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов'язковим ремонтом протягом трьох років.

21 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідну для розгляду кількість голосів.