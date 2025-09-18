Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільну номінацію спадщини Трипільської культури до списку ЮНЕСКО

Фото: МКСК

Україна, Румунія та Молдова підписали меморандум про підготовку спільної номінації культурної спадщини “Прекукутень-Аріушд–Кукутень–Трипілля” до списку ЮНЕСКО, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

“В межах цієї події відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством культури Республіки Молдова та Міністерством культури Румунії щодо співробітництва з підготовки та просування спільного номінаційного досьє для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО транснаціонального серійного об’єкта “Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля”, - йдеться в повідомленні відомства за результатами міжнародної конференції “Виняткова універсальна цінність культурного комплексу “Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля: архітектурна спадщина”, яка відбулася у Кишиневі.

Зазначається, що в.о. міністра культури Тетяна Бережна наголосила на глибокому символізмі цієї події для трьох держав і всього європейського простору. “Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля – це наша спільна спадщина і справжній скарб людства. Ця культура, що процвітала понад 6000 років тому, дає унікальне уявлення про ранній урбанізм, культуру та духовне життя наших предків”, - відзначила вона.