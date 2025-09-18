Інтерфакс-Україна
Події
14:49 18.09.2025

Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільну номінацію спадщини Трипільської культури до списку ЮНЕСКО

1 хв читати
Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільну номінацію спадщини Трипільської культури до списку ЮНЕСКО
Фото: МКСК

Україна, Румунія та Молдова підписали меморандум про підготовку спільної номінації культурної спадщини “Прекукутень-Аріушд–Кукутень–Трипілля” до списку ЮНЕСКО, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

“В межах цієї події відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством культури Республіки Молдова та Міністерством культури Румунії щодо співробітництва з підготовки та просування спільного номінаційного досьє для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО транснаціонального серійного об’єкта “Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля”, - йдеться в повідомленні відомства за результатами міжнародної конференції “Виняткова універсальна цінність культурного комплексу “Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля: архітектурна спадщина”, яка відбулася у Кишиневі.

Зазначається, що в.о. міністра культури Тетяна Бережна наголосила на глибокому символізмі цієї події для трьох держав і всього європейського простору. “Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля – це наша спільна спадщина і справжній скарб людства. Ця культура, що процвітала понад 6000 років тому, дає унікальне уявлення про ранній урбанізм, культуру та духовне життя наших предків”, - відзначила вона.

Теги: #спадщина #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 15.09.2025
НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

19:10 15.09.2025
Житній ринок внесли до переліку об'єктів культурної спадщини

Житній ринок внесли до переліку об'єктів культурної спадщини

21:13 04.09.2025
Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

12:12 29.08.2025
Мінкультури підписало меморандуми з ЮНЕСКО щодо відновлення закладів культури

Мінкультури підписало меморандуми з ЮНЕСКО щодо відновлення закладів культури

17:32 22.07.2025
Макрон заявив про "непохитну підтримку" ЮНЕСКО

Макрон заявив про "непохитну підтримку" ЮНЕСКО

13:46 22.07.2025
Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

17:59 21.07.2025
Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

21:35 07.07.2025
Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського

Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського

12:54 03.01.2025
Через агресію РФ в Україні пошкоджено майже 1,3 тис. об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

Через агресію РФ в Україні пошкоджено майже 1,3 тис. об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

16:14 30.12.2024
В Україні активно впроваджують цифрове збереження культурної спадщини

В Україні активно впроваджують цифрове збереження культурної спадщини

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, який переховується за кордоном

ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

Apartel Skhidnytsya за рік обслужив майже 60 тис. відпочивальників

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

У Києві відбувся фінальний захист бізнес-планів учасників програми REDpreneurUA

Україна репатріювала 24 тіла російських військових

Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гумдопомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА