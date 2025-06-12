Інтерфакс-Україна
Події
17:01 12.06.2025

Остаточне рішення щодо Житнього ринку буде прийматись з урахуванням рішень Київради

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Остаточне рішення щодо Житнього ринку буде прийматись з урахуванням рішень Київради

Київська влада відхилила петицію із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації, і зазаначиоа, що остаточне рішення щодо ринок прийматиметься з урахуванням результатів рішень Київської міської ради.

У відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію зазначається, що рішенням Київської міської ради від 26 червня 2003 року затверджено перелік підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади Києва, що не підлягають приватизації, до якого, серед іншого, внесено Комунальне підприємство "Житній ринок".

"Отже, станом на сьогодні відповідно до норм чинного законодавства України єдиний майновий комплекс Комунального підприємства "Житній ринок" приватизації не підлягає. Окремо відзначимо, що будівля Житнього ринку на обліку як пам’ятка або щойно виявлений об’єкт культурної спадщини не перебуває", - додав мер.

Також зазначається, що з метою практичної реалізації заходів зі збереження цільового призначення будівлі Житнього ринку та її подальшого ефективного використання на розгляд Київської міської ради внесено проєкт рішення від 23 січня 2025 року "Про передачу єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок" в оренду і включення єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок" до Переліку першого типу".

"Зазначеним проєктом рішення, серед іншого, пропонується передати в оренду єдиний майновий комплекс Комунального підприємства "Житній ринок" з використанням саме відповідно до напряму виробничої діяльності цього підприємства без права викупу", - йдеться у відповіді.

Крім того, повідомляється, що у Київській міській раді також зареєстровано проєкт рішення від 21 січня 2025 "Про збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності єдиного майнового комплексу "Житній ринок", яким пропонується продаж єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок".

"Отже, остаточне рішення щодо єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок" прийматиметься з урахуванням результатів розгляду зазначених проєктів рішень Київською міською радою", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати Житній ринок, з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов'язковим ремонтом протягом трьох років.

21 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідну для розгляду кількість голосів, а 30 травня голоси набрала друга петиція із закликом захистити, зберегти та не допустити приватизації будівлі Житнього ринку.

Теги: #житній_ринок #петиція

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