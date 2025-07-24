Качка обговорив із послами країн-членів ЄС ситуацію довкола НАБУ та САП

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів зустріч із послами країн-членів Європейського Союзу.

"Переконаний, що робота, пророблена за останні п’ять років у євроінтеграційній сфері, була дійсно неймовірною. Ми виконали всі необхідні кроки та готові до відкриття перших переговорних Кластерів, разом з експертами з громадянського суспільства підготували вичерпні Дорожні карти, що чітко визначають структуру подальших реформ, і повністю готові продовжити трансформації. Ключовий пріоритет зараз – подвоїти наші зусилля з наближення українського законодавства до європейського, а також продовжити виконання зобовʼязань перед нашими європейськими партнерами", – цитує Качку Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Окремо в межах зустрічі сторони обговорили питання антикорупційної політики, зокрема поточну ситуацію навколо НАБУ та САП.

В цьому контексті віцепремʼєр запевнив, що забезпечення незалежності роботи антикорупційних органів України залишається пріоритетом.

"Він поінформував європейських дипломатів про зустріч із представниками громадських організацій, які входять до робочих груп із підготовки переговорних позицій України за Розділом 23 "Верховенство права та основоположні права та свободи" (Кластер 1). Урядовець також наголосив на необхідності та готовності до спільного пошуку рішень, що задовольнять всі сторони", - йдеться в повідомленні.

Качка також поінформував послів про те, що президент України має намір подати новий законопроєкт, спрямований посилити незалежність антикорупційної інфраструктури.

"Ми прагнемо забезпечити, аби правоохоронні та антикорупційні органи діяли на благо суспільства, були ефективними, аби винні не могли обійти правосуддя, при цьому щоб інституції були вільні від будь-якого російського впливу. Всі ці кроки – спрямовані на посилення системи, впевнений, що ми на правильному шляху до якісно нових трансформацій", – зазначив він.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.

23 липня віцепремʼєр Качка в розмові з генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Гертом Яном Копманом заявив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, а також наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом.

23 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. Також він додав, що було почуто те, що кажуть люди в "соціальних мережах, один одному, на вулицях".