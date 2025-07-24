УЧХ допомагає евакуювати мешканців прифронтових регіонів

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає жителям Донецької та Запорізької областей евакуюватись з прифронтових регіонів.

"Евакуація триває і волонтери Українського Червоного Хреста щодня допомагають людям залишити небезпечні території та дістатися до безпечніших місць… днями загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Донецькій області провів евакуацію трьох людей з міста Лиман до залізничного вокзалу Краматорська, де вони сіли на потяг для подальшого виїзду до безпечнішого місця", - розповів УЧХ у Фейсбуці.

Спільно з підрозділом поліції "Білі янголи" волонтери УЧХ здійснили екстрену евакуацію двох мешканців з Ямполя, один з яких належить до маломобільних груп населення.

Триває евакуація зі Степногірська, що у Запорізькій області. Щоразу вона стає небезпечнішою: зруйновані дороги, постійні пожежі, дим та запах гару в повітрі. Але навіть у таких умовах волонтери загону швидкого реагування виїжджають, щоб допомогти виїхати місцевим жителям до безпечних населених пунктів.