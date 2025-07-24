Заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій - Держетнополітики

Трохи менше ніж за місяць процедуру бронювання від мобілізації пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій, повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", - йдеться у відповіді Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Також у відомстві нагадали, що на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

5 лютого Держетнополітики затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Держетнополітики має намір ініціювати можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців.