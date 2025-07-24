Інтерфакс-Україна
Події
10:34 24.07.2025

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні

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Кабінет міністрів затвердив запуск нового грантового конкурсу в межах проєкту Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Разом із командою Мінцифри затвердили запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1. Це крок до масштабування виробництва вибухових речовин в Україні. Все — від обладнання до хімічних компонентів — має виготовлятися в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду.

За її словами, уряд по-новому подивився на взаємодію держави й ринку і почав підтримувати ті компанії, які "реально змінюють хід війни".

Зокрема, через Brave1 уже пофінансовано понад 560 проєктів у сфері defense tech на суму понад 2,2 млрд грн.

"Конкурс передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру", - додала вона.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, завдання уряду - створювати нові геймченджери для війни та масштабувати ефективні рішення, зокрема, від дронів до вибухових речовин - усе, що потрібно для фронту, має вироблятися системно та в потрібних обсягах.

За його словами, новий грантовий конкурс передбачає: прозору процедуру; технічну експертизу від Сил безпеки і оборони України; випробування продукції за участю контрольної комісії; онтроль за кожним етапом реалізації проєктів.

"Компанії, які отримають гранти, зможуть спрямувати кошти на створення або розширення виробничих ліній, закупівлю обладнання, хімічних компонентів, систем і комплексів, необхідних для виготовлення вибухових речовин і компонентів до боєприпасів", - написав Федоров в мережі Facebook.

Також він додав, що про те, як виробникам вибухових речовин взяти участь у грантовому конкурсі Brave1, буде повідомлено незабаром.

Теги: #brave1 #конкурс

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