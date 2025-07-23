Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні – Умєров

Українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин у Стамбулі у середу.

"Пріоритет номер один – організувати зустріч лідерів з президентом Путіним, де участь президента Трампа та всіх інших буде найціннішою. І ми припинимо вогонь і всі удари по цивільній інфраструктурі. Це може стати вирішальним першим кроком на шляху до тривалого миру. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч лідерів до кінця серпня. Вислухавши цю пропозицію, Росія може чітко продемонструвати свій конструктивний підхід усім у світі, включаючи наших партнерів", - сказав Умєров під час брифінгу.

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