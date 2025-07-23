Перемовини у Стамбулі ще не почалися

Перемовини у Стамбулі між українською та російською стороною ще не почалися.

Про це повідомили журналістам в оточенні секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Також уточнуюється, що була коротка підготовча зустріч з приймаючою стороною, у якій взяли участь Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і помічник Путіна Володимир Мединський.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна налаштована працювати для звільнення українців із російського полону, повернення викрадених Росією дітей, пріоритет зустрічі в Стамбулі - підготовка зустрічі лідерів.