Інтерфакс-Україна
Події
20:15 23.07.2025

Перемовини у Стамбулі ще не почалися

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Перемовини у Стамбулі ще не почалися

Перемовини у Стамбулі між українською та російською стороною ще не почалися.

Про це повідомили журналістам в оточенні секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Також уточнуюється, що була коротка підготовча зустріч з приймаючою стороною, у якій взяли участь Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і помічник Путіна Володимир Мединський.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна налаштована працювати для звільнення українців із російського полону, повернення викрадених Росією дітей, пріоритет зустрічі в Стамбулі - підготовка зустрічі лідерів.

Теги: #перемовини #стамбул

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