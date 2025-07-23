Інтерфакс-Україна
Події
15:32 23.07.2025

Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

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Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

Народні депутати України чекатимуть на план заходів, про який домовились на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та правоохоронних органів, щоб забезпечити прийняття Верховною Радою необхідних рішень, заявляє голова парламентської фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі. Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення", - написав Арахамія в Телеграм у середу за підсумками зустрічі.

Він також заявив, що у прийнятому парламентом законопроєкті №12414 "немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК".

"Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності. Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати", - наголошує голова фракції.

Нардеп також стверджує, що за все поточне скликання Верховної Ради ніколи не йшлося "про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру". "Хочемо нагадати, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у турборежимі, якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду", - сказав він, надавши приклади підтриманих законопроєктів, якими, за його твердженням, антикорупційні інститути були посилені.

"Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо", - додав Арахамія.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Теги: #арахамія #сап #набу

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