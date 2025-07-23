Інтерфакс-Україна
Події
13:24 23.07.2025

НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

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НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Керівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявляють про суттєве обмеження незалежності очолюваних ними відомств внаслідок ухвалення законопроєку №12414, але водночас закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

"Ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП. Про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом Президента. Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі в ОП, опублікованій в телеграм-каналі НАБУ в середу.

Водночас НАБУ і САП підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності. Також керівники відомств відзначають, що верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для них, і вони "очікують такого ж підходу й від інших органів правопорядку".

"НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави", - йдеться в заяві.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Теги: #заява #набу_сап #опу

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