ДБР розслідує обставини аварії винищувача Mirage-2000 на Волині

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_2000

Державне бюро розслідувань (ДБР) оперативно розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Як зазначається у повідомленні на сайті відомства в середу, аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.

"Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі", - йдеться у повідомленні.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

Повідомляється, що одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу).

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб. Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану.