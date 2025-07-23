Інтерфакс-Україна
Події
09:12 23.07.2025

Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана, повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм у середу.

"Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави", - написав президент.

"Казбан воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють". Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!", - йдеться у дописі.

Як повідомлялось, Казбан загинув у ДТП на Донеччині.

Теги: #казбан #загибель

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