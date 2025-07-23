09:12 23.07.2025
Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана, повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм у середу.
"Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави", - написав президент.
"Казбан воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють". Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!", - йдеться у дописі.
Як повідомлялось, Казбан загинув у ДТП на Донеччині.