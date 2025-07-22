У ДТП на Донеччині загинув командир ОШБр НПУ "Лють" Максим Казбан

На Донеччині у ДТП загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський у вівторок.

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи…Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати. Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…" - , написав Вигівський у Facebook.