Інтерфакс-Україна
Події
21:58 22.07.2025

У ДТП на Донеччині загинув командир ОШБр НПУ "Лють" Максим Казбан

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У ДТП на Донеччині загинув командир ОШБр НПУ "Лють" Максим Казбан

На Донеччині у ДТП загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський у вівторок.

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи…Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати. Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…" - , написав Вигівський у Facebook.

 

Теги: #донеччина #казбан #дтп

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