23 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1246 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1246 RUSSIAN AGRESSION

23 липня відзначають Всесвітній день синдрому Шегрена, Всесвітній день китів і дельфінів.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших.

Всесвітній день синдрому Шегрена

Започаткований Фондом Шегрена з метою підвищення обізнаності про синдром Шегрена, складне і часто важкорозпізнаване захворювання.

Вперше описаний шведським офтальмологом Генріком Шегреном 1933 року. Він помітив поєднання симптомів сухості очей, сухості в роті та болю в суглобах у своїх пацієнтів. Всесвітній день синдрому Шегрена відзначається в день народження доктора Шегрена, щоб вшанувати його внесок у медицину та підвищити обізнаність про це захворювання.

Всесвітній день китів і дельфінів

Заснований у 1986 році Міжнародною китобійною комісією (IWC) з метою підвищення обізнаності про необхідність захисту морських ссавців.

1982 року IWC ухвалила історичне рішення про заборону комерційного вилову китів, що стало важливим кроком у збереженні цих величних тварин. Всесвітній день китів і дельфінів нагадує нам про важливість захисту всіх морських ссавців, включно з дельфінами, які також часто страждають від людської діяльності.

137 років тому у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому

У Києві на Софійській площі знаходиться пам'ятник Богдану Хмельницькому, який було урочисто відкрито 23 липня 1888 року.

Пам'ятник є одним з найвідоміших символів Києва і був встановлений у межах святкування 900-річчя хрещення Русі. Ідея спорудження пам'ятника належала історику Миколі Костомарову, а реалізував її Микола Закревський, який збирав кошти. Скульптуру створив Михайло Микешин. Оригінальний проєкт був масштабнішим, але під тиском громадськості деякі деталі були прибрані. Пам'ятник розвернули, щоб кінь не був спрямований на Михайлівський собор.

Сьогодні пам'ятник Богдану Хмельницькому, оточений захисними конструкціями, є частиною вигляду Софійської площі та об'єктом культурної спадщини міста.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Никифора Йосифовича Гірняка (1885−1962), українського публіциста, військово-громадського та освітнього діяча, педагога (США);

110 років від дня народження Володимира Васильовича Лапіна (1915−2000), українського художника декоративного мистецтва;

90 років від дня народження Володимира Йосиповича Кравця (1935–2022), українського архітектора, художника театру, графіка, педагога;

90 років від дня народження Володимира Григоровича Матвіїшина (1935−2012), українського вченого-мовознавця, літературознавця.

Ще в цей день:

971 - Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1840 - Велика Британія оголошує, що Канада отримує статус самоврядної території;

1888 - У Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 - Німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;

1951 - У Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;

1966 - Запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 - Повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції;

1975 - Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;

1979 - Духовний лідер Ірану аятола Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;

1982 -Ухвалено рішення про повну заборону вилову китів задля комерції.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Їх привели на суд, де вони мужньо сповідували свою віру в Христа і відмовилися принести жертву ідолам. Після жорстоких катувань мучеників із перебитими гомілками кинули у вогонь, але вони вийшли з нього неушкодженими, ще більше прославляли Христа. Зневірившись зломити волю святих сповідників, мучителі вирішили обезголовити їх.

Іменини: Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.