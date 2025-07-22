Генпрокурор про зустріч з представниками G7: міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою Служби безпеки України Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7.

Про це Кравченко повідомив у телеграм-каналі у вівторок.

"Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф", - написав Кравченко.

"Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ", - зазначив генпрокурор.

Кравченко висловив переконання, що довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. "І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає", - упевнений він.