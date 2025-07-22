Інтерфакс-Україна
Події
15:44 22.07.2025

Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

1 хв читати
Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

Антикорупційні органи України звернулися до Європейського союзу, американських партнерів, Міжнародного валютного фонду, низки міжнародних інституцій щодо ситуації із втратою незалежності Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою (САП), зазначає директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Ми вже звернулися до низки міжнародних інституцій, до Європейського союзу, до американських партнерів, до посольств, до Міжнародного валютного фонду", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.

За його словами, протягом голосування у Верховній Раді за відповідний законопроєкт також була комунікація з міжнародними партнерами.

Теги: #сап #звертання #єс #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 22.07.2025
Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

16:33 22.07.2025
Кличко: правоохоронну систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади

Кличко: правоохоронну систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади

15:48 22.07.2025
Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

15:40 22.07.2025
Железняк ініціював постанову щодо скасовання голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Железняк ініціював постанову щодо скасовання голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП

15:25 22.07.2025
Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

14:53 22.07.2025
Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

14:25 22.07.2025
Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

13:40 22.07.2025
ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява

ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява

21:00 21.07.2025
Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

19:57 21.07.2025
ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

Директор НАБУ: вітаємо контррозвідувальні заходи СБУ, але подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції

ОСТАННЄ

МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко

Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА

"Метінвест" проведе збори на деяких своїх перереєстрованих з окупованих територій підприємствах із підсумками за 2023-2024рр.

СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

Латвія відправила в Україну ще 1300 дронів - міністр оборони

Об’єднання міністерств може пришвидшити євроінтеграційні процеси – думка

МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

РФ вчергове масовано атакувала об’єкти "Нафтогазу" – голова правління

Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА