22 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1245 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1245 RUSSIAN AGRESSION

22 липня відзначають Всесвітній день мозку, День гамака, День літнього відпочинку, День наближеного значення числа Пі, День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань.

Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини.

День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань

22 липня в Україні відзначають день визволення Сіверськодонецька від проросійських сепаратистів. Цей день для України та багатьох жителів міста є справжнім історичним і знаковим моментом.

Сіверськодонецьк, як і багато населених пунктів сходу України, був захоплений підготовленими, організованими і керованими з Кремля незаконними терористичними формуваннями. 22 липня 2014 року Сіверськодонецьк був звільнений і над ним замайорів довгоочікуваний синьо-жовтий прапор України.

У квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей почалося протистояння Збройних Сил України, підрозділів Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України проти організованих антиурядових проросійських незаконних збройних формувань, які не визнавали результатів Революції Гідності, Євромайдану і хотіли повторити на території Донецької і Луганської областей так званий "Кримський сценарій", тобто незаконне і протиправне включення територій цих областей до складу російської федерації.

День наближеного значення числа Пі

Число Пі відоме вже майже 4 000 років. Стародавні вавилоняни використовували його наближені значення для обчислення розмірів кіл. Архімед, один з найвидатніших античних математиків, вперше обчислив значення числа пі 250 року до нашої ери. Грецька літера π вперше була використана Вільямом Джонсом 1706 року як скорочення слова "периферія", а популяризував її Леонгард Ейлер 1737 року.

День літнього відпочинку

Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, було започатковане 2015 року. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності виділення часу на релаксацію та створення літнього дозвілля.

День гамака

Присвячений відпочинку та релаксації в гамаку, який є символом літнього відпочинку та спокою. Гамак був винайдений індіанцями майя з Центральної та Південної Америки понад тисячу років тому. Вони використовували його не лише для сну та відпочинку, але й для захисту від диких тварин та негоди. Слово "гамак" походить від аравакського слова "hamaca", що означає "рибальська сітка".

Всесвітній день мозку

Заснований Всесвітньою федерацією неврології 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість здоров’я мозку. Людський мозок є головним органом центральної нервової системи, який контролює всі функції нашого тіла. Всесвітній день мозку спрямований на привернення уваги до різних аспектів здоров’я мозку, включаючи профілактику та лікування неврологічних захворювань.

Цього дня народилися:

230 років від дня народження Ґабрієля Ламе (1795−1870), французького математика, інженера, механіка;

130 років від дня народження Бориса Мойсейовича Бе-Ша [Шаповал] (1895–1968), українського графіка, карикатуриста; за іншими даними народився 23.07.1895 р.;

130 років від дня народження Кирила Васильовича Гвоздика (1895–1981), українського живописця, монументаліста;

125 років від дня народження Милиці (Майї, Міліції) Миколаївни Симашкевич (1900–1976), української художниці театру та кіно.

Ще в цей день:

1819 - Прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1921 - У газеті "Селянська правда" з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;

1922 - Заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти";

1944 - Створюють Міжнародний валютний фонд;

1960 - Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;

1969 - Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 - Компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв "Walkman";

1983 - Американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;

1983 - Скасовують воєнний стан у Польській Народній Республіці;

1986 - Палата громад британського парламенту голосує за скасування тілесних покарань у державних школах;

2001 - Розпочинається офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 - Сіверськодонецьк звільняють від терористів ЛНР.

Церковне свято:

День пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Вона слідувала за Ним, підтримувала Його служіння та була свідком Його розп’яття на Голгофі. Марія Магдалина була першою, хто побачив Воскреслого Христа. Вона принесла цю радісну звістку апостолам, що зробило її однією з перших благовісниць християнства.

Після Вознесіння Христа Марія Магдалина проповідувала в Римі та Ефесі. Вважається, що саме з її слів апостол Іоанн написав 20-ту главу свого Євангелія. Частини мощей святої Марії Магдалини зберігаються в різних монастирях, зокрема на Святій Горі Афон та в Єрусалимі.

Іменини: Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.