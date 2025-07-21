Інтерфакс-Україна
Події
21:52 21.07.2025

Сибіга про переговори у Стамбулі: дуже важливо, щоб ці зустрічі були предметні

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Сибіга про переговори у Стамбулі: дуже важливо, щоб ці зустрічі були предметні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості проведення саме "предметних" зустрічей із російською стороною у Стамбулі.

"Дуже важливо, щоб ці зустрічі…були предметні, щоб інша сторона мала мандат обговорювати ті найголовніші питання: закінчення війни, досягнення перемир’я. Поки що ми цього не бачимо", - сказав він на спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві у понеділок ввечері.

Міністр нагадав, що одна з пропозицій української сторони була провести зустріч на рівні лідерів - президент Володимир Зеленський та Владімір Путін за участі президента США Дональда Трампа, лідерів Європи, президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми вважаємо, що такий розвиток вплинув би безумовно на подальшу динаміку досягнення перемир’я", - додав очільник МЗС.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із російською стороною на середу, 23 липня. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Теги: #переговори #стамбул #сибіга

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