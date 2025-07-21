ДСНС ліквідувала всі 15 пожеж, що виникли через нічні атаки окупантів

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували всі 15 пожеж, які виникли внаслідок нічних російських ударів, повідомивhttps://t.me/Klymenko_MVS/1623 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телеграм у понеділок.

За його словами, аварійні роботи ще тривають на декількох локаціях. Найдовше гасили пожежу в Харкові - протягом 19 годин.

До свого допису Клименко додав фото. "Це справжні обличчя героїв. Героїв, які лише сьогодні врятували близько півсотні людей. Дякую кожному рятувальнику. Вони втомлені, але стійкі. І завдяки їм живуть інші", написав Клименко.

За повідомленням ДСНС, для ліквідації наслідків загалом залучалось близько 400 рятувальників та 100 одиниць техніки ДСНС, у тому числі інженерні та спеціальні машини. Для гасіння пожеж також залучались роботи "Shark robotics", які нещодавно отримали підрозділи ДСНС від в рамках співпраці Уряду Франції та України.

Авіація ДСНС здійснила 17 скидів води, загалом 34 тонни. 91 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Сапери проводили обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці однієї з атак у Києві рятувальники вилучили бойову частину ракети Х-69.