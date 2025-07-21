Інтерфакс-Україна
Події
15:40 21.07.2025

Умєров на "Рамштайні: Україна більше не є лише отримувачем допомоги, тепер ми - повноправний учасник спільного виробництва

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Умєров на "Рамштайні: Україна більше не є лише отримувачем допомоги, тепер ми - повноправний учасник спільного виробництва

Україна більше не є лише отримувачем допомоги, ми тепер є повноправним учасником спільного виробництва, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони, колишній міністр оборони Рустем Умєров на своєму останньому засіданні у форматі "Рамштайн".

Під час свого виступу Умєров зазначив, що бере участь у 14-й і останній зустрічі в "Рамштайні" з того часу, як у вересні 2023 року став міністром оборони.

"За останні два роки ми зробили більше, ніж просто оборонні зусилля. Ми створили єдину коаліцію. Ми розпочали спільне виробництво, запросили ваші оборонні компанії до України та привели наші компанії до ваших країн. Це інвестиція як у безпеку сьогодення, так і в процвітання майбутнього", - наголосив він.

Умєров закликав партнерів довіритися новому міністру оборони, колишньому прем’єру Денису Шмигалю, який має "силу та досвід".

"Україна більше не є лише отримувачем допомоги, ми тепер є повноправним учасником спільного виробництва. За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість. Сьогодні майже 40% потреб фронту покриваються за рахунок внутрішнього виробництва, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовлені в Україні", - відзвітував секретар РНБО..

Він наголосив, що у 2025 році міжнародна безпекова допомога Україні досягла рекордних 43 мільярдів, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення. Разом з партнерами Україна створила дев'ять функціональних коаліцій, розпочали передачу літаків F-16 і Mirage, запросили коаліцію безпілотників, що надало нам технологічну перевагу на полі бою

Окремо Умєров підкреслив, що завдяки данській моделі партнери вперше безпосередньо інвестували в українські оборонні підприємства, вклавши понад 4 мільярди доларів.

"Разом з нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших знаходяться на стадії реалізації і дуже скоро дадуть результати", - анонсував він.

"Я хочу, щоб ви ніколи не забували одне – наші солдати в окопах покладаються на вашу підтримку. Кожен снаряд, кожна машина, кожна ракета надсилає нашим військовим повідомлення – ви не самотні", - закликав колшній міністр оборони.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбувається онлайн у понеділок, 21 липня, під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

До засідання доєдналися понад 50 партнерів України, зокрема присутній генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів.

Україну представляє міністр оборони Денис Шмигаль, для якого участь у "Рамштайні" вперше. Також поруч з ним присутній секретар РНБО Рустем Умєров, який донедавна був міністром оборони України. Також присутній головком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Теги: #допомога #умєров #рамштайн

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