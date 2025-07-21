В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

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Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили агентурне проникнення фсб до Національного антикорупційного бюро України, повідомляє пресслужба СБУ.

"За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб.

СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

"Серед іншого, "кріт" збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що раніше співробітники СБУ повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності.

У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів "крота", СБУ та Офіс генпрокурора затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі агенту рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.