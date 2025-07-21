Інтерфакс-Україна
Події
04:39 21.07.2025

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро та зафіксовано наслідки в чотирьох районах - МВА

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У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро, повідомив глава київської міської військової адміністрації (МВА)Тимур Ткаченко.

"Внаслідок атаки пошкоджено вхід станції метро. Попередньо без постраждалих", - написав він в телеграмі.

Ткаченко також повідомив про фіксацію наслідків атаки в чотирьох районах Києва. Зокрема, в Дарницькому районі загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі та пожежа в супермаркеті.

У Шевченківському районі загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони, а в Дніпровському районі пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.

Крім того, в Соломʼянському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1498

Теги: #київ #наслідки #атаки

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