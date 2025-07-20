"Київстар" успішно проводить роадшоу й сподівається на лістинг на NASDAQ цього року – засновник VEON

Інтерес до роадшоу "Київстару", який наразі проводить найбільший український оператор зв’язку та його материнська компанія VEON, виявився в декілька разів більшим, ніж очікувалося, повідомив голова правління і засновник VEON Огі К. Фабела ІІ в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"Ми провели десятки зустрічей з інвесторами, щоб розповісти історію "Київстар", і цих зустрічей було набагато більше, ніж ми спочатку планували… Є багато інвесторів, які вірять і хочуть бути частиною цього, тому що вони бачать прибуток та їх приваблює захист повної прозорості публічного лістингу", – сказав він.

Фабела не погодився з думкою, що інтерес інвесторів до України останнім часом знизився через затягування війни.

"Наш досвід свідчить про величезний інтерес та ентузіазм… Ми бачимо великий інтерес до вивчення можливостей з боку інвесторів, які розуміють ситуацію: вони хочуть інвестувати в Україну не тільки тому, щоб допомогти, але й тому, що бачать для себе бізнес-перспективи", - зазначив засновник VEON.

CEО "Київстару" Олександр Комаров підкреслив, що компанія розкриває всі ризики безпеки, але майже три з половиною роки війни довели стійкість команди, бізнесу та в цілому України.

"Історія "Київстар" є дуже успішною. І ми хочемо бути прикладом для інших, що в часи війни все ще можна вести прибутковий бізнес, не тільки в нашому секторі, але й у багатьох інших секторах, таких як енергетика, будівництво, оборонні технології – є безліч можливостей для успішних інвестицій… Ми говоримо світу: подивіться на надзвичайну природу того, що можна зробити в Україні. І все це під час війни, тож уявіть, які б були дивовижні можливості у мирний час, коли економіка була б більш жвава", – заявив Фабела.

Він уточнив, що на шляху до лістингу "Київстару" на NASDAQ залишилося отримати погодження Комісії з цінних паперів США (SEC), яка перевіряє всі надані документи, роадшоу і процес зустрічей з акціонерами.

"Все йде за графіком, і наприкінці цього року ми маємо бути готові до завершення процесу підготовки до лістингу… Опосередкований лістинг "Київстар", який, як ми сподіваємося, відбудеться цього року — це можливість показати світу, що в Україні можна вести легальний і прибутковий бізнес", – підсумував голова правління VEON/

Як повідомлялося, у січні 2025 року VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі NASDAQ. В середині березня була підписана угода про об'єднання бізнесу (Business Combination Agreement, BCA) зі спеціалізованою компанією з придбання активів (SPAC) Cohen Circle, акції якої котируються на NASDAQ, для опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі.

Материнською компанією "Київстар" стане Kyivstar Group Ltd, яку на NASDAQ зареєструють під тікером "KYIV" замість поточного тікера Cohen Circle (CIRR). VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group. На момент закриття угоди оціночна вартість "Київстару" оцінювалася в $2,21 млрд.

В середині липня VEON і Cohen Circle оголосили про підписання угод про невикуп (NRAs) на загальну суму близько $52,3 млн з акредитованими інституційними інвесторами, серед яких Helikon та Clearline. Тоді зазначалося, що лістинг очікується у III кварталі цього року.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

VEON надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 млн клієнтів у шести країнах, де проживає понад 7% населення світу.