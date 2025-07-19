Інтерфакс-Україна
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06:59 19.07.2025

19 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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19 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1242 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1242 RUSSIAN AGRESSION

19 липня відзначають День тренера, День нових друзів, Міжнародний день ретейнерів,

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого преподобного Дія.

День тренера

Це день спорту та наставництва, фізичної культури, виховання й педагогіки. Професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та підготовку спортсменів.

День нових друзів

Ця позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято було започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards у 1920-х роках з метою підвищення продажу власної продукції. Мета проведення Дня нових друзів полягає в залученні людей до спілкування та заведення нових знайомств, а також в підтримці активного соціального життя.

Міжнародний день ретейнерів

Міжнародний день ретейнерів (International Retainer Day), що відзначається 19 липня, - це подія, присвячена підвищенню обізнаності про важливість носіння ретейнерів після ортодонтичного лікування.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Іллі Ілліча Слатіна (1845–1931), українського піаніста, диригента, педагога, музично-громадського діяча, організатора харківської професійної музичної освіти, засновника Харківської консерваторії;

90 років від дня народження Валентини Дмитрівни Зубової (1935–2004), української письменниці.

Ще в цей день:

1822 - Французький вчений Жозеф Ньєпс робить першу у світі фотографію;

1870 - Починається французько-прусська війна;

1900 - Відкривається Паризьке метро;

1969 - Індіра Ганді віддає розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

2022 - Албанія та Північна Македонія розпочинають перемовини про вступ до ЄС.

Церковне свято:

День пам’яті святої преподобної Макрини

Преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Вона відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до жіночого монастиря. Свята Макрина відома своїми чудесами та відданістю Богу.

Іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

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