19 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 1242 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1242 RUSSIAN AGRESSION
19 липня відзначають День тренера, День нових друзів, Міжнародний день ретейнерів,
Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого преподобного Дія.
День тренера
Це день спорту та наставництва, фізичної культури, виховання й педагогіки. Професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та підготовку спортсменів.
День нових друзів
Ця позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято було започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards у 1920-х роках з метою підвищення продажу власної продукції. Мета проведення Дня нових друзів полягає в залученні людей до спілкування та заведення нових знайомств, а також в підтримці активного соціального життя.
Міжнародний день ретейнерів
Міжнародний день ретейнерів (International Retainer Day), що відзначається 19 липня, - це подія, присвячена підвищенню обізнаності про важливість носіння ретейнерів після ортодонтичного лікування.
Цього дня народилися:
180 років від дня народження Іллі Ілліча Слатіна (1845–1931), українського піаніста, диригента, педагога, музично-громадського діяча, організатора харківської професійної музичної освіти, засновника Харківської консерваторії;
90 років від дня народження Валентини Дмитрівни Зубової (1935–2004), української письменниці.
Ще в цей день:
1822 - Французький вчений Жозеф Ньєпс робить першу у світі фотографію;
1870 - Починається французько-прусська війна;
1900 - Відкривається Паризьке метро;
1969 - Індіра Ганді віддає розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;
2022 - Албанія та Північна Македонія розпочинають перемовини про вступ до ЄС.
Церковне свято:
День пам’яті святої преподобної Макрини
Преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Вона відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до жіночого монастиря. Свята Макрина відома своїми чудесами та відданістю Богу.
Іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.