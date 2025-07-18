Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

Частина міста Суми залишилась без електропостачання внаслідок чергової атаки армії РФ, повідомляється в телеграм-каналі Сумської міської ради в п'ятницю ввечері.

"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії. Один із медичних закладів міста перейшов на генератор. Після короткої перерви об’єкти водоканалу повернулись до звичного режиму роботи", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з відсутністю електроенергії тролейбуси без автономного ходу призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом курсуватимуть скороченим маршрутом, повідомили в місьраді.

Про жертви та руйнування не повідомляється.

"З міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари", - відзначається в повідомленні.