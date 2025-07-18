Зеленський обговорив з Умєровим завдання оновленого складу РНБО та Ставки головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним секретарем РНБО України Рустемом Умєровим роботу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

"Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Також завданням Умєрова стане проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки.

"Реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський очікує активізації перемовного треку.

"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - наголосив він.