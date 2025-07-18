18 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1241 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1241 RUSSIAN AGRESSION

18 липня відзначають День ідеальної родини, Всесвітній день слухання, Міжнародний день Нельсона Мандели, День народження "Тетріса".

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Якинта і Еміліяна.

День ідеальної родини

Присвячений визнанню важливості міцних сімейних зв’язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас родиною. Цей день про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім’ї показує, що поняття ідеальної сім’ї може відрізнятися в різних сім’ях, і це не проблема.

Всесвітній день слухання

Цей день присвячений розумінню світу, довкілля, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкрити вуха" і вивчати звукові ландшафти. Відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Для цього можна відвідати природні місця, слухати птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір.

День народження "Тетріса"

У 1985 році була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Нельсон Мандела посвятив свою життя справі миру і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув’язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом свобідної Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення неоціненний.

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2009 році з метою вшанування його спадщини та заохочення людей до добровільних дій на благо суспільства.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Трістана Корб’єра (Едуар Жоакен Корб’єр) (1845–1875), французького поета; поезії Т. Корб’єра українською мовою перекладали М. Драй-Хмара, М. Терещенко та Є. Кононенко;

170 років від дня народження Володимира Миколайовича Ястребова (1855−1899), українського історика, етнографа, археолога, краєзнавця;

120 років від дня народження Панаса Федоровича Кочури (Кочур) (1905–1976), українського письменника, прозаїка.

Ще в цей день:

1915 - В Адріатичному морі австро-угорським підводним човном топлять італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді";

1946 - В еміграції відновлюють Спілку української молоді;

1947 - Король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 - Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 - Засновують компанію "Intel";

1995 - Біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира;

2023 - "Вояджер-2" обганяє "Піонера-10" за віддаленістю від Сонця і стає другим після "Вояджера-1".

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Якинта й Еміліяна

Святий Якинт народився у місті Кесарія Каппадокійська (на території сучасної Туреччини). З юних років він був щирим послідовником Христа. Однак у дорослому віці став жертвою переслідування християн імператором Траяном. За свою віру Яким був заарештований, його катували, а потім кинули до в’язниці, де він помер мученицькою смертю, але так і не відмовився від своєї віри.

Якинт був зарахований до лику святих мучеників і шанується у православній церкві.

Іменини: Опанас, Омелян, Іван, Степан.