Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

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Аграрні асоціації, які входять до Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ), звернулися до Данії як головуючої в Раді Європейского Союзу та до всіх країн-членів із закликом якнайшвидше затвердити оновлені умови торгівлі між Україною та Європейським Союзом, домовленість про які була нещодавно досягнута, повідомила Національна асоціація виробників цукру "Укрцукор" у Facebook.

"Безумовно, ця угода не виправдовує очікувань українських аграріїв, оскільки є значним кроком назад порівняно з режимом Автономних торговельних преференцій (АТП) ЄС, що діяв протягом останніх трьох років. За попередніми оцінками, збитки через обмежений доступ до ринку ЄС сягнуть EUR900 млн, а додаткові втрати від перенаправлення продукції на ринки третіх країн можуть скласти до EUR1,7 млрд", - зазначено у зверненні.

Аграрні асоціації наголосили, що ці втрати створюють додатковий тиск на єдину в Європі прифронтову державу, чиї захисники щодня борються за свободу та незалежність, а також за європейські цінності та свободи. Тож добробут європейських фермерів також залежить від стійкості українських аграріїв.

"Ми переконані, що швидке затвердження угоди без додаткових обмежень стане потужним сигналом довіри, підтримки та заспокоєння, як для українських виробників, так і для їх партнерів – європейської агропереробної промисловості, яка включає широкий спектр представників - від тваринництва до виробництва харчових продуктів і напоїв", - акцентували представники аграрної громадськості.

Вони вказали на важливість впевненості, що застосування цієї угоди не буде поставлене під загрозу через односторонні торговельні обмеження з боку окремих держав-членів, які підривають цілісність внутрішнього ринку ЄС і ставлять під сумнів саму логіку передвступних реформ України та її гармонізації із законодавством ЄС.

Агарні асоціації України закликали адресатів продемонструвати справжню солідарність та підтримку України у сфері, де роль ЄС є найважливішою, — у торгівлі.