Інтерфакс-Україна
Події
16:11 17.07.2025

Сибіга в Раді: Зараз дуже важлива сильна дипломатія та суб'єктність, на яку заслуговує Україна

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Сибіга в Раді: Зараз дуже важлива сильна дипломатія та суб'єктність, на яку заслуговує Україна

Перепризначений Верховною Радою на посаду міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував президенту України Володимиру Зеленському та премʼєру Юлії Свириденко за підтримку, а також наголосив на важливості зараз "сильної та активної дипломатії".

"Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському за внесення моєї кандидатури та очільниці уряду Юлії Свириденко за підтримку. Для мене це і оцінка виконаної роботи, і кредит довіри до ще вагоміших результатів", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Сибіга наголосив, що попередні пів року були складними, "багато турбулентності у світі, багато тиску, маніпуляції агресора", але Україна пройшла це "гідно та достойно", не давши РФ "ввести світ в оману".

"Рішення на посилення України продовжують ухвалюватися , підтримка з боку США зберігається, ціна війни для агресора продовжує зростати , єдність союзників консолідується , попри спроби Москви внести розкол", - заявив Сибіга.

Він наголосив, що "зараз дуже важлива проактивна, сильна дипломатія та суб'єктність, на яку заслуговує наша держава".

"Саме тому ми розвиваємо власні рівноправні формати, а не чекаємо запрошень", - підкреслив Сибіга.

Теги: #дипломатія #сибіга

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