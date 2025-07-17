Інтерфакс-Україна
Події
15:59 17.07.2025

Українське крило ультраправої групи "База" взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича в Києві

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Українське крило ультраправої групи "База", яку підозрюють у зв'язках із Росією, заявляє про свою причетність до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в Києві, пише британське видання The Guardian.

"Українське крило міжнародно забороненої ультраправої терористичної організації, яка підозрюється у зв'язках з Росією, заявляє про свою причетність до зухвалого вбивства офіцера розвідки в Києві", - йдеться в повідомленні The Guardian.

За інформацією видання, протягом місяців "База", що була заснована у США та має мережу осередків по всьому світу, пропонувала гроші прихильникам або охочим учасникам за цілеспрямовані вбивства та напади на критичну інфраструктуру України.

"Розстріл полковника СБУ — це не кінець, а лише початок… Ми продовжуватимемо нашу боротьбу, доки не переможе справедливість", - цитує The Guardian заяву, опубліковану в Telegram-каналі, який начебто пов’язаний з українським осередком "Бази".

"В іншому повідомленні до підписників обліковий запис також містить погрози іншим українським публічним діячам і обіцяє: "Полювання триває!", - пише видання.

Агентство "Інтерфакс-Україна" на даний час не має підтвердження чи спростування цієї інформації від українських правоохоронних органів, зокрема, від СБУ.

Як повідомлялося, 11 липня в Голосіївському районі міста Києва було вбито офіцера Центру спеціальних операцій "Альфа" полковника Воронича. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

"Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину - ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни. Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схрону із зброєю, за допомогою якої і здійснили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагались "залягти на дно", однак завдяки спільній роботі поліції та СБУ, було встановлено їх місце знаходження. Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано", - повідомляла поліція у телеграм-каналі.

13 липня СБУ заявила, що співробітники Служби під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ Воронича в Києві.

"Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, - йшлося у повідомленні у телеграм-каналі.

"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!" - наводилися в повідомленні слова Малюка.

Теги: #вбивство #полковник #сбу

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