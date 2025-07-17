Інтерфакс-Україна
Події
15:09 17.07.2025

До Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини

1 хв читати

Міністерство культури і стратегічних комунікацій Україна заявляє, що до Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини.

"Вісім історичних видань, повернених в Україну громадянкою Федеративної Республіки Німеччина Барбарою Брейзах, передано на постійне зберігання до Державного бібліотечного фонду України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що видання охоплюють період із початку XIX до початку XX століття та репрезентують широкий спектр гуманітарного знання: від класичної філології й культурології до музичної критики та художньої прози.

Так, книги передано до трьох провідних наукових бібліотек країни: Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського та Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Такий крок є важливою подією у сфері збереження національної культурної спадщини та свідчить про ефективну міжнародну співпрацю у поверненні культурних цінностей в Україну", - додали у відомстві.

Теги: #німеччина #книги #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 17.07.2025
Уряд Німеччини не знає про поставки систем ППО Patriot Україні - ЗМІ

Уряд Німеччини не знає про поставки систем ППО Patriot Україні - ЗМІ

03:24 17.07.2025
Підприємство "Антонов" модернізувало Ан-124 "Руслан" та перемістило його до Німеччини

Підприємство "Антонов" модернізувало Ан-124 "Руслан" та перемістило його до Німеччини

11:03 15.07.2025
Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

08:02 15.07.2025
Пісторіус: Рішення про відправку Patriot в Україну ухвалять протягом "днів або тижнів"

Пісторіус: Рішення про відправку Patriot в Україну ухвалять протягом "днів або тижнів"

23:48 14.07.2025
Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

16:49 14.07.2025
У Німеччині хочуть посилити умови виплат соціальної допомоги для українських біженців

У Німеччині хочуть посилити умови виплат соціальної допомоги для українських біженців

01:51 14.07.2025
Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

19:56 12.07.2025
Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

19:29 12.07.2025
Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

11:28 12.07.2025
Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

ОСТАННЄ

Кабмін посилив охорону Китаївського археологічного комплексу в Києві

Мінкультури запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури

Мінсоцполітики: шахраї маскуються під ініціативу "Пакунок школяра"

У приватній клініці Києва помер пацієнт після введення препарату, лікарю повідомлено про підозру

Зеленський запросив Ченцова в Київ на час зміни уряду

Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА