До Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини

Міністерство культури і стратегічних комунікацій Україна заявляє, що до Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини.

"Вісім історичних видань, повернених в Україну громадянкою Федеративної Республіки Німеччина Барбарою Брейзах, передано на постійне зберігання до Державного бібліотечного фонду України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що видання охоплюють період із початку XIX до початку XX століття та репрезентують широкий спектр гуманітарного знання: від класичної філології й культурології до музичної критики та художньої прози.

Так, книги передано до трьох провідних наукових бібліотек країни: Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського та Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Такий крок є важливою подією у сфері збереження національної культурної спадщини та свідчить про ефективну міжнародну співпрацю у поверненні культурних цінностей в Україну", - додали у відомстві.