Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу - Фіцо

Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU, що передбачає відмову країн Європейського Союзу від російського газу з 1 січня 2028 року, написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Словацька Республіка ніколи не підтримуватиме REPowerEU у постачанні газу, оскільки це зашкодить словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу. Подаючи цю пропозицію, ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція як прем'єр-міністра СР з цього питання є послідовною і не повинна нікого дивувати", - пише він.

Він назвав зазначену ініціативу ЄС "санкцією" і наголосив, що природно пов’язує її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. За його словами, голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року.

Фіцо зазначив, що цю ініціативу не підтримують словацькі опозиційні партії та бізнес.

За таких обставин, глава уряду звернувся до фон дер Ляєн із проханням "використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією.

"Зокрема (цей діалог має бути – ІФ-У) в інтересах чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словацька Республіка буде наполягати на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій", - ідеться в листі.

Як повідомлялося, Словацька Республіка вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper), повідомляє TASR.

Джерело: https://x.com/RobertFicoSVK/status/1945516330301710435