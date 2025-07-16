Інтерфакс-Україна
Події
17:51 16.07.2025

Умєров відзвітував за два роки на посаді міністра оборони

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Умєров відзвітував за два роки на посаді міністра оборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував про досягнення відомства за час його перебування на посаді.

На своїй сторінці у Facebook Умєров наголосив, що для нього — "найбільша честь у житті" - призначення на посаду міністра оборони.

За його словами, на посаді міністра пріоритетом були шість ключових напрямів:

1. Оборонне планування

2. Оборонні закупівлі

3. Розвиток оборонно-промислового комплексу

4. Оборонні технології або MilTech

5. Цифровізація Сил оборони

6. Міжнародна технічна допомога

Як наголосив Умєров, спільно з Генеральним штабом вони визначили стратегічні цілі, які залишаються актуальними і сьогодні: 1. Стабілізувати лінію фронту. 2. Захистити небо та українські міста. 3. Знижувати спроможності ворога — в тилу та вглиб території ворога.

Звітуючи про реалізоване в оборонному плануванні, Умєров заявив, що із Генштабом вони "системно планували кожну операцію — в умовах повної секретності", що "дозволило забезпечити раптовість і досягти результатів. Яскравий приклад — Курська операція".

"Ми зупинили ворога на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі. Вперше з початку війни спланували потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновили ключові документи — План оборони, Стратегію воєнної безпеки, Матрицю синхронізації дій з партнерами. Окремий фокус — далекобійні удари. Створено Центр планування, який об’єднав усі сили для ударів по тилу ворога", - написав міністр.

За два роки — майже 1300 атак, уражено 400+ цілей — нафтобази, логістика, ППО, інфраструктура.

"Ми переносимо війну вглиб території ворога. І на 2025 рік у нас теж є план", - додав Умєров.

Говорячи про оборонні закупівлі, він наголосив, що "ми отримали у спадок систему закупівель, не пристосовану до війни. Ми зробили її швидкою, гнучкою й підконтрольною".

"Перезапустили Агенцію оборонних закупівель і створили DOT — Державного оператора тилу. Обидві структури сьогодні працюють автономно, із професійними командами та незалежними радами", - додав він.

За його словами, за рік відкрит й конкурентні закупівлі DOT дозволили зекономити понад 15 млрд грн — без втрати якості.

"Цифровізація закупівель — окремий напрям. Системи DOT-Chain і DOT-Chain Defence скоротили час постачання вчетверо. І ми вже масштабуємо їх на нові напрями: від амуніції до техніки", - повідомив очільник відомства.

Крім того, за його словами, за два роки інвестовано понад $20 млрд у власне виробництво, що дало результат — галузь зросла в 35 разів: з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році.

"Майже 40% потреб фронту забезпечуємо самі. 95% дронів — українські. Виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії — утричі", - написав він.

Партнери напряму профінансували українське виробництво за Данською моделлю. Загалом залучено понад $4 млрд іноземних інвестицій.

"Ми вже перейшли до спільного виробництва зброї: відкриваємо заводи разом із союзниками — в Україні та країнах "Рамштайну". Реалізували 21 проєкт, ще 10 проєктів — у роботі", - наголосив Умєров.

Також він повідомив про роботу над програмою Defence City — зі спеціальними умовами для ОПК: податкові та митні пільги, спрощення процедур, пришвидшення дозволів.

У напрямі міжнародної допомоги - у 2025 році обсяг безпекової допомоги сягнув $43 млрд — це рекорд із 2022 року, повідомив Умєров.

Також запущено систему рекрутингу — понад 50 центрів у великих містах, щоб люди могли самостійно обирати підрозділ і посаду. Крім того, запущено контракт для молоді 18–24 та програму для рекрутингу іноземців. Оновлено програму базової загальновійськової підготовки.

Відзначаючи досягнення у цифровізації армії, Умєров наголосив, що "Армія+", "Резерв+" і DELTA - три цифрові платформи, для військових, військовозобов’язаних і планування бойових операцій, які змінили систему зсередини.

Понад 830 тисяч військових щодня використовують Армія+ для подачі рапортів, переводу між частинами, онлайн-навчання та програми лояльності. Резерв+ став платформою, де 4,5 млн військовозобов’язаних можуть зручно отримати електронний військово-обліковий документ, згенерувати направлення на ВЛК, оформити відстрочку, знайти посаду у війську.

DELTA — найбільша бойова система, що обʼєднує понад 120 тис. користувачів, сотні підрозділів та надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації спільних дій зі знищення ворога.

"Це лише частина з того, що вдалося. Але головне — ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде", - заявив Умєров.

Теги: #умєров #досягнення

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