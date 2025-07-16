Інтерфакс-Україна
Події
16:54 16.07.2025

Єрмак і Келлог провели зустріч у Центрі захисту прав дитини

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Єрмак і Келлог провели зустріч у Центрі захисту прав дитини
Фото: https://t.me/

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрілися у Центрі захисту прав дитини в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

"Представив ініціативу Bring Kids Back UA, яка об’єднує зусилля держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Це питання не лише гуманітарне - це питання глобальної справедливості й безпеки. Українські діти не можуть бути предметом торгу. 2 червня Україна офіційно передала росії початковий список дітей і формальний запит на їхнє повернення. Зараз очікуємо на дії від рф", - повідомив Єрмак в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що наразі відомо про понад 16 000 випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 - на території росії. Близько 900 загиблих дітей, понад 2000 поранених. Також відомо про щонайменше 19 випадків сексуального насильства над дітьми.

"Ці злочини мають бути зупинені. Спільними зусиллями повернемо кожну дитину додому. Це важливо", - наголосив Єрмак.

На зустрічі також були присутні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радниця президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.

Теги: #єрмак #зустріч #келлог #bring_kids_back_ua

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