Інтерфакс-Україна
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19:41 15.07.2025

Суд обрав голові ЦПК Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

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Суд обрав голові ЦПК Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Печерський суд Києва обрав голові ЦПК Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Суд обрав запобіжний захід по Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання. Коротше, задовольнив клопотання прокурорів…. Що і треба було довести. Та і очікувати у Печерському суді", - написав Железняк у телеграм-каналі ввечері у вівторок.

Як повідомив ЦПК у телеграм, суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання обвинувачення про запобіжний захід голові правління ЦПК Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Термін дії - до 20 серпня. На Віталія поклали такі обовʼязки: прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора; не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань; утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини; не відвідувати будівлю НАЗК; здати паспорт для виїзду за кордон.

З клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету.

Під час обрання запобіжного заходу суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК. "Можна багато говорити про прогалини слідства, але ось лише один факт. За два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія. А ще жодного разу не допитало Шабуніна до оголошення підозри", - зазначає ЦПК.

Як повідомлялося, ДБР підозрює голову ЦПК Шабуніна у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн попри фактичну відсутність у військовій частині".

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома.

 

Теги: #суд #шабунін

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