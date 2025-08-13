Інтерфакс-Україна
Події
15:16 13.08.2025

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

2 хв читати
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

Державне бюро розслідувань (ДБР) змінило підозру керівнику громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталію Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру у справі про зловживання та ухилення від військової служби, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи.

"Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", - зазначають в ДБР.

У звʼязку з цим, як пояснюють у відомстві, командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

"Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство", - наголошують в ДБР.

В повідомленні не вказано ім'я військовослужбовця, йдеться про Шабуніна.

Теги: #дбр #шабунін #підозра #цпк

