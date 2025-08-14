ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження проти військовослужбовця який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

"Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду", - повідомляється на сайті Бюро в четвер без уточнення імені військовослужбовця.

У той же час обставини справи вказують на те, що мова йде про керівника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна.

"11 липня 2025 року військовослужбовцю було повідомлено про підозру. Мобілізувавшись у 2022 році військовослужбовець упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. Такими діями він завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень. Також в ході слідства досліджувалися обставини використання зазначеним військовослужбовцем транспортного засобу, призначеного для потреб ЗСУ, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено", - йдеться в повідомленні.

В ДБР повідомили, що військовослужбовцю в четвер були повернуті електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання.

"У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України)", - йдеться в повідомленні Бюро.

Як повідомлялося, голову ЦПК Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. 15 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. Суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.

13 серпня ДБР змінило підозру Шабуніну без зміни кваліфікації злочину та повідомило про нову підозру його командиру.