Інтерфакс-Україна
Події
15:36 14.08.2025

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

2 хв читати
ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження проти військовослужбовця який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

"Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду", - повідомляється на сайті Бюро в четвер без уточнення імені військовослужбовця.

У той же час обставини справи вказують на те, що мова йде про керівника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна.

"11 липня 2025 року військовослужбовцю було повідомлено про підозру. Мобілізувавшись у 2022 році військовослужбовець упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. Такими діями він завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень. Також в ході слідства досліджувалися обставини використання зазначеним військовослужбовцем транспортного засобу, призначеного для потреб ЗСУ, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено", - йдеться в повідомленні.

В ДБР повідомили, що військовослужбовцю в четвер були повернуті електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання.

"У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України)", - йдеться в повідомленні Бюро.

Як повідомлялося, голову ЦПК Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. 15 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. Суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.

13 серпня ДБР змінило підозру Шабуніну без зміни кваліфікації злочину та повідомило про нову підозру його командиру.

Теги: #шабунін #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 14.08.2025
Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

09:36 14.08.2025
ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

16:00 13.08.2025
Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

15:16 13.08.2025
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

10:08 13.08.2025
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

13:50 12.08.2025
Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

14:56 11.08.2025
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

16:10 08.08.2025
ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

15:36 07.08.2025
ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

10:11 06.08.2025
Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

ВАЖЛИВЕ

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

ОСТАННЄ

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні

Білий дім підтвердив, що Трамп і Путін планують спільну пресконференцію на Алясці

У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

Внаслідок повторного обстрілу прикордоння на Харківщині кількість загиблих зросла до двох, ще одну людину важко поранено

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

УКФ готовий подвоїти фінансування культури в регіонах та запустити спільний конкурс з обладміністраціями та міськрадами

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

Наступ РФ під Лиманом фактично зупинено – Білецький

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА