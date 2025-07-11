Інтерфакс-Україна
Події
18:40 11.07.2025

ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

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ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Голова "Центру протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін повідомлений про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

"Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України", - повідомляє ДБР у Телеграм-каналі в п'ятницю.

В повідомленні не вказано ім'я громадського активіста, йдеться про Шабуніна.

У відомстві наголошують, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю.

"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", - зазначають в Бюро.

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

"Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву", - заявляють в Бюро.

Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

"ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону", - йдеться в повідомленні.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Київська Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

 

Теги: #дбр #шабунін

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