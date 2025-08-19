Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 19 жовтня

Печерський районний суд Києва на засіданні у вівторок продовжив запобіжний захід голові правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну, якого підозрюють в ухиленні від проходження військової служби, у вигляді особистого зобов'язання терміном до 19 жовтня, повідомляє ЦПК у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що на Шабуніна покладено такі зобов'язання: прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора; не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань; утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (в тому числі колишніми), колишнім командиром Юшком і представниками частини; не відвідувати будівлю НАЗК; здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, голову ЦПК Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн попри фактичну відсутність у військовій частині". Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. 13 серпня було повідомлено про підозру командиру Шабуніна. "У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України)", - повідомляло тоді ДБР.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. Суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.