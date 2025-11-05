Інтерфакс-Україна
20:20 05.11.2025

Розпочато підготовче засідання суду у справі Шабуніна - спецпрокуратура

Суд розпочав підготовче засідання у справі щодо двох військовослужбовців, обвинувачених в ухиленні від служби, повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

"У Печерському районному суді міста Києва розпочато підготовче засідання у кримінальному провадженні стосовно військовослужбовця та його колишнього командира. Їм інкримінують ухилення від військової служби, шахрайство та зловживання службовим становищем", - йдеться у повідомленні прокуратури у фейсбуці у середу.

Судячи з наведених пресслужбою фактів, йдеться про голову Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна.

Публічне обвинувачення у справі підтримують прокурори Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Захист заявив відвід судді, у зв’язку з чим оголошено перерву для визначення судді, який розглядатиме відповідне клопотання.

За даними слідства, військовослужбовець у 2022–2023 роках не виконував обов’язків служби, самовільно залишав місце несення служби та подавав до командування листи з проханням про відрядження до НАЗК без законних підстав.

Командир військової частини видавав незаконні накази про таке відрядження, сприяючи підлеглому в ухиленні від служби. У зазначений період військовослужбовець також отримував грошове забезпечення як діючий військовий.

"Позиція прокуратури проста: ухилення від служби під час війни має наслідки. Ми наполягаємо на відповідальності кожного обвинуваченого", — зазначив прокурор.

Як повідомлялося, голову ЦПК Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн попри фактичну відсутність у військовій частині". Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. 13 серпня було повідомлено про підозру командиру Шабуніна. "У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України)", - повідомляло тоді ДБР.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. Суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.

 

