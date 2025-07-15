Інтерфакс-Україна
Події
18:04 15.07.2025

Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

1 хв читати
Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Рада ЄС оголосила у вівторок про запровадження обмежувальних заходів щодо п'яти росіян, за її оцінкою, відповідальних за серйозні порушення або зловживання правами людини в Росії.

"Нові списки спрямовані проти представників російської судової системи, які відіграли ключову роль у переслідуванні активіста Олексія Горінова, колишнього муніципального депутата Красносєльського району Москви, засудженого до трьох років позбавлення волі в колонії суворого режиму за політично вмотивованими звинуваченнями", - йдеться в опублікованому комюніке Ради ЄС.

"Активи осіб, занесених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам також заборонено в'їзд або транзит через територію ЄС", - сказано в документі.

У ньому повідомляється, що відповідні правові акти опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС.

У додатку до постанови названо п'ять чинних і колишніх суддів російських судів. Це Роман Владіміров, Катерина Кірічєнко, Лариса Мартинова, Олена Журавльова та Максим Соколовський.

Постанова набула чинності в момент її публікації.

Теги: #обмеження #санкції #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 15.07.2025
ЄС запровадив чергові санкції щодо Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

ЄС запровадив чергові санкції щодо Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

17:32 15.07.2025
ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

ЄС буде готовий на випадок, якщо знадобляться контрзаходи проти мит США, - Мерц

13:58 15.07.2025
Сенат США гальмує розгляд пакета санкцій проти Росії – ЗМІ

Сенат США гальмує розгляд пакета санкцій проти Росії – ЗМІ

11:33 15.07.2025
Каллас сподівається на прийняття нового пакету санкцій проти Росії "сьогодні-завтра"

Каллас сподівається на прийняття нового пакету санкцій проти Росії "сьогодні-завтра"

09:23 15.07.2025
ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

21:15 14.07.2025
Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

18:42 14.07.2025
Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

17:42 14.07.2025
Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

16:31 14.07.2025
Швеція попереджає про ймовірність торговельної війни через рішення США про мита щодо ЄС

Швеція попереджає про ймовірність торговельної війни через рішення США про мита щодо ЄС

14:38 14.07.2025
Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

ОСТАННЄ

Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці

НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Офіс генпрокурора: Припинено роботу онлайн-ресурсів, пов’язаних з поширенням дитячого порно в українському інтернет-сегменті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА