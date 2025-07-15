Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Рада ЄС оголосила у вівторок про запровадження обмежувальних заходів щодо п'яти росіян, за її оцінкою, відповідальних за серйозні порушення або зловживання правами людини в Росії.

"Нові списки спрямовані проти представників російської судової системи, які відіграли ключову роль у переслідуванні активіста Олексія Горінова, колишнього муніципального депутата Красносєльського району Москви, засудженого до трьох років позбавлення волі в колонії суворого режиму за політично вмотивованими звинуваченнями", - йдеться в опублікованому комюніке Ради ЄС.

"Активи осіб, занесених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам також заборонено в'їзд або транзит через територію ЄС", - сказано в документі.

У ньому повідомляється, що відповідні правові акти опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС.

У додатку до постанови названо п'ять чинних і колишніх суддів російських судів. Це Роман Владіміров, Катерина Кірічєнко, Лариса Мартинова, Олена Журавльова та Максим Соколовський.

Постанова набула чинності в момент її публікації.