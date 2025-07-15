Мінсоцполітики розповіло про найпопулярніші послуги на Соціальному порталі

Найпопулярнішими послугами на Соціальному порталі є "догляд вдома", "натуральна допомога" та "соціальна адаптація", повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"На Соціальному порталі Мінсоцполітики — soc.gov.ua — можна подавати заяви для надання соціальних послуг. Онлайн-заява — зручний і швидкий спосіб звернутися за підтримкою, але саме надання соціальних послуг передбачає особисту взаємодію з фахівцем", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що сервіс запрацював по всій Україні у вересні 2024 року, і з того часу через портал подали понад 51 тис. звернень або заяв.

За статистикою, найбільша кількість звернень і заяв надходить з таких регіонів: Полтавська область (9 287); Дніпропетровська область (8 490); Хмельницька область (5 995); Харківська область (5 966); Київська область (3 962).

Серед соціальних послуг, за отриманням яких звертаються через портал, переважають такі: натуральна допомога (забезпечення продуктами харчування, засобами особистої гігієни та догляду, а також іншими предметами першої необхідності. Так само в межах послуги можуть забезпечити гарячим харчуванням, паливом, а також надають допомогу з генерального прибирання та обробітку земельної ділянки); догляд вдома (допомога у самообслуговуванні за місцем проживання (догляд за тілом, вмивання, зміна білизни тощо, а також доставка продуктів харчування; прибирання житла, прання та інші побутові послуги); соціальна адаптація (допомога інтегруватися у нові умови життя, зокрема, через підтримку в навчанні, соціалізації та пошуку роботи).