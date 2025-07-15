15 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1238 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1238 RUSSIAN AGRESSION

15 липня відзначають День української державності та День українських миротворців.

Ще сьогодні Всесвітній день навичок молоді, День благодійності в соціальних медіа.

Православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Великого князя Володимира.

День української державності

Відповідно до указу Президента України від 24 серпня 2021 року Україна святкує День української державності.

З 2024 року подію відзначатимуть щорічно 15 липня. Законопроєкт №9431 було підтримано Верховною Радою України, згідно з яким День української державності переноситься з 28 липня на 15 липня, щоб він збігався із вшануванням князя Київського Володимира Великого, у контексті "відмови від російської спадщини".

День українських миротворців

Україна, як і решта демократичних країн, співпрацює з міжнародними організаціями щодо врегулювання жорстоких протистоянь, а безпосередню участь у цій діяльності беруть українські миротворці. На честь військовослужбовців, які захищають мир в інших регіонах, в Україні встановлене свято - День українських миротворців, яке щорічно відзначається 15 липня.

Всесвітній день навичок молоді

Метою Всесвітнього дня навичок молоді є залучення суспільства до поліпшення соціальних та економічних умов життя для молодого покоління, щоб подолати світову проблему безробіття.

Сьогодні безробіття поширене серед молоді -понад 75 мільйонів людей на планеті є безробітними - як і низький рівень достатку. Близько 125 мільйонів молодих людей проживають у сильних фінансових труднощах.

День благодійності у соціальних медіа

Щороку 15 липня світ відзначає День благодійності у соціальних медіа.

Заснований некомерційною американською платформою Givver у 2013 році. Її засновник, Кріс Соммерс вирішив поширювати ідею благодійності в соціальній мережі Tвіттер.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Василя (Вільгельма) Івановича Фабриціуса (1845–1895), українського астронома, одного з засновників київської школи астрономії;

145 років від дня народження Богдана Олександровича Барвінського (1880–1958), українського історика, бібліотекознавця, бібліографа, архівіста, археографа, педагога;

125 років від дня народження Володимира Автономовича Грінченка (1900–1948), українського археолога, музеєзнавця;

120 років від дня народження Олександра Леопольдовича Хвилі (Брессем) (1905–1977), українського актора театру та кіно;

100 років від дня народження Василя Васильовича Діянича (1925–1980), українського поета, журналіста.

Ще в цей день:

1099 - Учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим;

1228 - Папа Григорій IX канонізував засновника ордена францисканців Франциска Ассизького.

1410 - Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 - У Львові король Ян II вирішив іти кількома колонами походом в Україну;

1683 - Армія Османської імперії (за різними оцінками, 90-140-тисячна) взяла в облогу Відень;

1776 - Відкрито театр "Ла Скала";

1799 - Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов у Єгипетському еялеті, поблизу невеликого містечка Розетта (нині Рашид), неподалік від Александрії, Розетський камінь;

1834 - Відкрито Київський університет;

1988 - На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

Церковне свято:

День пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира

Володимир був великим князем Київської Русі в першій половині X століття. Він був сином князя Святослава та Ольги, відомий своєю рішучістю та військовими здібностями.

Найважливіша подія в житті Володимира — це прийняття християнства. Він обрав православну віру та впровадив її в Русі, що відкрило шлях до християнської культури та цивілізації.

Володимир заснував численні церкви та монастирі, сприяв розповсюдженню християнства. Він побудував Володимирський собор у Києві, який став символом християнської віри в Русі.

Іменини: Василь, Володимир, Петро.