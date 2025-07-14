Інтерфакс-Україна
Події
19:31 14.07.2025

Стефанчук і Келлог обговорили питання військової допомоги Україні

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Стефанчук і Келлог обговорили питання військової допомоги Україні
Фото: https://www.facebook.com/

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та спеціальний представник президента США Кіт Келлог обговорили питання прискорення військової допомоги Україні.

"Провів зустріч із помічником президента США, спеціальним представником з питань України та росії Кітом Келлогом. Обговорили продовження та прискорення військової допомоги Україні, зокрема постачання систем ППО, боєприпасів і критично важливої зброї", - повідомив Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами спікера, під час зустрічі йшлося також про посилення санкційного тиску на Росію (зокрема проти банків, тіньового флоту, нафтогазових доходів і ядерної сфери), про мінімізацію постачання технологічних компонентів, які РФ отримує через треті країни та використовує для виробництва дронів й ракет.

Стефанчук розповів, що сторони порушили тему глобальної загрози російської агресії та підкреслили важливість спільної політики стримування.

"Вдячний за чітку позицію США щодо підтримки України та за сигнали готовності до послідовних дій, які посилять нашу оборону і наблизять справедливий мир. Сильна співпраця України і США — це внесок у безпеку всієї Європи й усього демократичного світу", - зазначив Стефанчук.

 

Теги: #стефанчук #розмова #келлог

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