Інтерфакс-Україна
Події
17:20 13.07.2025

П’ятеро поліцейських постраждали від вибуху гранати під час виклику на домашнє насильство

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На Київщині під час виклику на домашнє насильство кривдник підірвав гранату: п’ятеро поліцейських постраждали, зловмисник загинув, повідомляє Нацполіція.

"12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї. На місце події оперативно прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в це час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

"Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги", - зазначається у повідомленні.

Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

Теги: #зброя #домашнє_насильство #нацполіція

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