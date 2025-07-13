ППО знешкодила 20 з 60 випущених окупантами дронів

Російські окупанти в ніч на 13 липня атакували Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 20 з яких були знешкоджені, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України у п'ятницю.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни. Крім того, 20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання решти 20 БпЛА у пʼятьох локаціях.