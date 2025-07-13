Інтерфакс-Україна
Події
09:48 13.07.2025

ППО знешкодила 20 з 60 випущених окупантами дронів

1 хв читати
ППО знешкодила 20 з 60 випущених окупантами дронів

Російські окупанти в ніч на 13 липня атакували Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 20 з яких були знешкоджені, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України у п'ятницю.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни. Крім того, 20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання решти 20 БпЛА у пʼятьох локаціях.

 

Теги: #ппо #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 12.07.2025
Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

22:15 11.07.2025
Сибіга на зустрічі з конгресменами: Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари по Україні у відповідь на мирні пропозиції

Сибіга на зустрічі з конгресменами: Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари по Україні у відповідь на мирні пропозиції

20:14 11.07.2025
Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії

Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії

14:18 11.07.2025
ППО знешкодила 60 з 79 випущених окупантами дронів, решта влучили у 8 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодила 60 з 79 випущених окупантами дронів, решта влучили у 8 локаціях – Повітряні сили

05:53 11.07.2025
Рютте закликав надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Рютте закликав надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО

20:19 10.07.2025
Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

19:35 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

15:43 10.07.2025
Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

13:07 10.07.2025
Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

10:59 10.07.2025
Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях найближчим часом

ОСТАННЄ

Загроза буревію зберігається в Харкові та області

КНДР передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм — ЗМІ

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

Нова Каледонія отримає статус нової держави в межах Французької Республіки

Двом жителям Херсона знадобилась меддопомога через нічний обстріл Корабельного району

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка, пошкоджено ліцей – Лисак

Унаслідок негоди на Харківщині без світла залишаються близько 30 тис. абонентів – Синєгубов

Збитки довкіллю України від війни сягнули 108 млрд євро

Центральний район Херсона обстріляно вночі, поранено чоловіка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА