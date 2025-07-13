Інтерфакс-Україна
Події
08:59 13.07.2025

Нова Каледонія отримає статус нової держави в межах Французької Республіки

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Нова Каледонія отримає статус нової держави в межах Французької Республіки

Проєкт угоди про майбутнє Нової Каледонії, що передбачає нову політичну організацію, розширення спільного суверенітету та економічну і соціальну перебудову архіпелагу, підписано в суботу в Бугівалі, за результатами Саміту за майбутнє Нової Каледонії.

Угода, що отримала назву "Гра довіри", стала результатом більш ніж десяти днів дискусій між державою та політичними силами Нової Каледонії.

"Зараз настав час для поваги, стабільності і об’єднання доброї волі задля побудови спільного майбутнього", – написав президент Франції Еммануель Макрон у мережі Х.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру відзначив, що угода має історичне значення: "Пишаємося угодою історичного масштабу: унікальною організацією "Держави Нова Каледонія" в рамках національного утворення, закріпленої в Конституції Французької Республіки".

Міністр заморських територій Мануель Вальс назвав підписання документа "важливим зобов’язанням, плід тривалих переговорів, під час яких новокаледонські партнери зробили вибір на користь мужності і відповідальності".

Як зазначає пресслужба уряду Франції, угода також означає "новий етап на шляху до деколонізації та емансипації Нової Каледонії при дотриманні демократичних принципів і верховенства права".

 

 

Теги: #держава #каледонія #франція

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