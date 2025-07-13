Інтерфакс-Україна
Події
04:46 13.07.2025

Іран розглядає пропозицію США щодо відновлення ядерних переговорів – ЗМІ

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Іран отримав пропозицію від Сполучених Штатів щодо відновлення ядерних переговорів і наразі зважує можливість їх проведення, заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє Bloomberg.

"Американці наполягають на поверненні за стіл переговорів", – сказав Аракчі в телевізійному виступі. За його словами, Іран отримав "численні повідомлення" і наразі розглядає варіанти щодо часу, місця та структури потенційних переговорів. Водночас дипломат наголосив, що Тегеран "не поспішає вступати в безрозсудні переговори".

Як повідомляє видання, Аракчі був головним переговірником Ірану в діалозі зі США за посередництва Оману. Попередні спроби домовленостей були перервані після атаки Ізраїлю 13 червня на іранські ядерні обʼєкти, внаслідок якої загинули кілька високопоставлених військових і ядерних чиновників. Удари також зачепили густонаселені райони і відому тегеранську в’язницю "Евін".

22 червня США приєдналися до ізраїльської атаки, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об’єктах. Президент США Дональд Трамп тоді заявив, що "знищив" ядерну інфраструктуру Ірану, тоді як іранська сторона повідомила про "серйозні пошкодження", але заперечила повне знищення об’єктів.

У відповідь Іран здійснив ракетний удар по авіабазі у Катарі, яку використовують американські війська. Наприкінці червня між Іраном та Ізраїлем набуло чинності припинення вогню, яке досі формально зберігається, попри взаємні звинувачення у порушеннях.

Видання передає, що за словами Аракчі, Іран очікує гарантій безпеки перед відновленням перемовин. "Були висловлені деякі запевнення, що війни знову не буде, і ми розглядаємо ці запевнення", – зазначив він. "Якщо з’явиться можливість захистити інтереси іранського народу, ми її не упустимо. Двері дипломатії ніколи не зачинені"

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-12/iran-says-it-s-considering-us-offer-to-restart-nuclear-talks?embedded-checkout=true

Теги: #ядерні #переговори #іран #сша

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