Інтерфакс-Україна
Події
19:56 12.07.2025

Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

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Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг
Фото: https://mod.gov.ua/news/minoboroni-provelo-demonstraczijnij-pokaz-fpv-droniv-kerovanih-cherez-optovolokno-dlya-zsu

Німеччина працює над створенням дронів-перехоплювачів, однак говорити про конкретні терміни поки складно, повідомив повідомив головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Я думаю, що знадобиться деякий час, перш ніж ми розробимо конкретний план і матимемо якісь технічні засоби для таких дронів, можливості боротьби з дронами. Мені важко сказати на даний момент, коли ми дійсно матимемо такі можливості в країні", - сказав він під час спілкування з журналістами у Києві в суботу.

Водночас Фройдінг наголосив, що потреба у таких технологіях очевидна.

"Я можу пообіцяти, що ми працюватимемо, що це станеться якомога швидше, оскільки потреба для нас цілком очевидна", - сказав він.

Теги: #дрони #німеччина #безпілотники

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